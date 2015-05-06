У Росії різко зросла кількість заборонних законів - російський омбудмен

15:39, 06 травня 2015
Світ
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За останній рік у Росії різко зросла кількість законодавчих ініціатив, спрямованих на обмеження прав і свобод.

ombudsmanspb.ru

Про це йдеться в доповіді уповноваженого з прав людини Елли Памфілової, передає Російська служба Бі-бі-сі.

В середу вона була представлена президенту Росії.

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Памфілова просить законодавців "піти від спроб вирішувати складні проблеми простим ініціюванням заборонних і обмежувальних заходів, які, у випадку їх реалізації, не вирішують проблему, а лише заганяють її вглиб".

Нагадаємо, минулого року УНІАН повідомляв, що російський омбудсмен не знає, скільки громадян РФ загинули на Донбасі.

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