У Росії різко зросла кількість заборонних законів - російський омбудмен
15:39, 06 травня 2015Світ
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За останній рік у Росії різко зросла кількість законодавчих ініціатив, спрямованих на обмеження прав і свобод.
Памфілова заявила, що заборони не вирішують проблему, а заганяють її вглиб / ombudsmanspb.ru
Про це йдеться в доповіді уповноваженого з прав людини Елли Памфілової, передає Російська служба Бі-бі-сі.
В середу вона була представлена президенту Росії.
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Памфілова просить законодавців "піти від спроб вирішувати складні проблеми простим ініціюванням заборонних і обмежувальних заходів, які, у випадку їх реалізації, не вирішують проблему, а лише заганяють її вглиб".
Нагадаємо, минулого року УНІАН повідомляв, що російський омбудсмен не знає, скільки громадян РФ загинули на Донбасі.
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