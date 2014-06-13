Російський омбудсман не знає, скільки громадян РФ загинуло на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Памфілова сказала сьогодні під час прес-конференції після зустрічі з українським омбудсманом у Харкові.

«Офіційної інформації немає. Я знаю, що кілька випадків таких було. Це в пресі. Офіційної інформації у мене такої немає. Просто я не робила поки що запитів. У пресі щось проходило, але це преса», - сказала Памфілова.

Читайте такожЖоден російський канал не показав труни загиблих в Донецьку громадян РФ - журналісткаНа уточнювальне питання журналістів, чи подаватиме вона запити з метою встановлення кількості загиблих росіян, Памфілова сказала: «Взагалі-то це не входить у зону моєї компетенції. До мене багато людей звертаються: громадяни Росії, які живуть у Росії, але в яких рідні в Україні вимагають якоїсь допомоги. До мене звертаються – я реагую. Якщо підуть звернення з цього приводу, я, звичайно, зроблю запит. Я поки, виходячи зі своєї компетенції, не бачу цієї проблеми. З якого боку? Що це? Це порушення прав кого? Це не моя компетенція, це компетенція інших відомств».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров’я України, від початку протистоянь на сході України в зоні АТО загинуло 270 українців, у тому числі 15 жінок і двоє дітей.