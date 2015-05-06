Президент Узбекистану не поїде на парад до Москви

В Узбекистані мають намір широко відзначити цю дату, провівши низку заходів, у яких візьме участь президент, передає газета "Новый век" із посиланням на прес-службу президента Узбекистану.

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«Глава держави буде брати активну участь у цих заходах», - заявив представник прес-служби президента країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Туреччини відмовився їхати до Москви на парад 9 травня.

Запрошення для участі в урочистостях у Москві направили 68 главам держав і міжнародних організацій і лише близько 20 з них підтвердили намір приїхати. Серед них – голова КНР – Сі Цзіньпін, президент Куби Рауль Кастро, а також генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.