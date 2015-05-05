Президент Туреччини відмовився їхати до Москви на парад 9 травня

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не приїде до Москви на урочисті заходи, присвячені 70-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У прес-службі турецького диппредставництва російським інформагентствам пояснили, що країну на параді 9 травня представлятиме посол у Москві.

Причини такого рішення Ердогана, який ранівше не виключав участі в урочистостях, не уточнюються.

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При цьому нещодавно турецький президент виступив з різкою критикою рішення свого російського колеги Володимира Путіна відвідати Вірменію і прийняти участь у заходах, присвячених 100-річчю масових вбивств вірмен в Османській імперії.

Запрошення на парад 9 травня в Москві отримали лідери кількох десятків держав, однак багато хто з них відповіли відмовою через агресію Росії в Україні.