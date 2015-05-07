США готуватимуть сирійських повстанців для боротьби з ІДІЛ - ЗМІ

Пентагон протягом тижня приступить до підготовки сирійських повстанців на території Туреччини і Йорданії. 400 американських військовослужбовців прибули в ці країни. Всього США планують готувати близько 5 000 сирійців в рік, повідомляє ZN.UA за інформацією CNN.

На даний момент в програму військової підготовки включені не менше 3 000 повстанців.

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Американське оборонне відомство планує навчати сирійських повстанців користуванню стрілецькою зброєю, радіопередавачами, наданні медичної допомоги, а також тактики бойових дій. Крім цього, США забезпечать повстанців зброєю, вантажівками і засобами комунікації.

Після курсу військової підготовки, повстанці зможуть захищати населені пункти Сирії від бойовиків ІДІЛ. Проте в Пентагоні побоюються, що деякі з навчених повстанців будуть воювати проти режиму Башара Асада в Сирії, що не входить в плани військового відомства.

У свою чергу, глава Сирійської Національної Коаліції Халед Ходжа заявив, що повстанці мають намір воювати як з бойовиками ІДІЛ, так і з режимом Асада.