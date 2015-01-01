Сирійський конфлікт у 2014 році став ще кривавішим - правозахисники

Такі дані наводить Радіо Свобода з посиланням на групу сирійських правозахисників, які базуються у Великобританії.

За їхньою інформацією, 2014-й став найкривавішим роком з початку збройного конфлікту у Сирії, який почався у 2011 році.

Читайте такожУ Сирії зруйнували 290 об'єктів всесвітньої культурної спадщиниЗа оцінками правозахисників, всього за цей період загинуло понад 200 тисяч людей.

Конфлікт в Сирії розпочався в березні 2011 року з мирних антиурядових демонстрацій. Режим Башара аль-Асада відповів на ці виступи силою, загибель демонстрантів призвела до ескалації протистояння, і конфлікт перейшов до стадії громадянської війни.