У Британії стартували загальні вибори (фото)

10:44, 07 травня 2015
Світ
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Всього буде обрано 650 депутатів парламенту.

REUTERS

У Британії почалося голосування на загальних виборах. По всій країні відкрилися близько 50 тисяч виборчих дільниць, на яких, як очікується, мільйони виборців з 50 млн зареєстрованих віддадуть свій голос, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всього буде обрано 650 депутатів парламенту. Одночасно з цим у 279 районах проходять вибори в місцеві ради, а в низці міст обирається новий мер.

Деякі виборці вже проголосували поштою. На попередніх виборах у 2010 році поштове голосування склало 15% від загального числа 65% виборців.

REUTERS

Вперше в Британії волевиявлення буде проходити і по інтернету.

Виборчі дільниці облаштовані в школах, місцевих будинках культури, церковних приміщеннях, пабах, пральнях, пересувних вагончиках і навіть у шкільному автобусі.

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Дільниці будуть відкриті до 22:00 за місцевим часом, проте, як вже оголосили представники центральної виборчої комісії, всі, хто на цей момент опиняться в черзі на виборчій дільниці, зможуть проголосувати і після цієї години.

Результати по деяких районах будуть відомі до півночі четверга, проте остаточні дані надійдуть тільки в середині дня в п'ятницю.

REUTERS

Результати нинішніх виборів можуть стати найбільш непередбачуваними в Британії за останні десятиліття, за якими, як вважають оглядачі, може послідувати період інтенсивних міжпартійних переговорів і політичного торгу.

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Вибори проходять у 650 одномандатних округах за мажоритарною системою: у кожному окрузі виборці голосуватимуть не за партію, а за конкретного кандидата, і переможе той, хто набере просту більшість голосів.

Формування нового уряду залежатиме від того, яка партія чи коаліція отримає більшість за підсумками голосування.

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