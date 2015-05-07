У Москві на генеральній репетиції параду заглох розрекламований танк "Армата" (відео)

Як передає кореспондент "МК", на репетиції параду Перемоги зупинився танк "Армата".

Він йшов в колоні серед інших бронемашин. Після того, як танк зупинився, до нього під'їхала спецтехніка.

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Трохи пізніше, коли репетиція вже фактично закінчилася, диктор оголосив: "Ми вам показали, як буде проводитися евакуація військової техніки. Зупинка танка була запланованою".

Після завершення тренування параду і прольоту авіації танк "Армата" своїм ходом повз натовп людей продовжив рух і наздогнав загальну колону.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що багато деталей башти розрекламованого виробу "Уралвагонзавода" виявилися зробленими з матеріалу, дуже схожого на картон. Фото підозрілих елементів тут же з'явилися в Twitter і деяких блогах.

На броні, яка за всіма правилами повинна бути товстою, спостерігалися численні вм'ятини, а самі "сталеві" листи навіть вібрували на вітрі. На баштах "Армат" уважні москвичі розгледіли загадкові рвані дірки. Крім того, з деяких місць звисали якісь нитки. А окремі деталі здалися глядачам зробленими з картону, приклеєними і нещодавно пофарбованими в колір хакі. Фахівці, які коментують фото, зазначили, що "Армати" ніяк не схожі ні на промисловий, ні, тим більше на бойовий зразок - це нагадує, швидше, масогабаритний макет якогось прототипу, покликаний лише пустити пил в очі, свого роду "потьомкінське село" на гусеницях.