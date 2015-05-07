Жириновський пропонує заборонити використовувати георгіївські стрічки в рекламі

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував заборонити використовувати георгіївську стрічку в рекламі. Відповідну поправку він пропонує внести в російське законодавство.

Про це йдеться у заяві політика на сайті партії.

Жириновський зазначає, що розміщення георгіївських стрічок на пляшках з алкоголем і інших товарах є неприпустимим, і слід вжити заборонні заходи.

"Ті, хто займаються торгівлею, виходять з того, що тема популярна та постійно на слуху, і намагаються використовувати символи для просування своїх товарів. Це є неприпустимим", - підкреслив він.

Читайте такожРосійські байкери через георгіївську стрічку розбили грузинській активістці мобільний телефон

На думку політика, необхідно заборонити використовувати в рекламних цілях також іншу атрибутику, пов'язану з ВВВ: зірки на кашкетах, пряжках, ордени, медалі. Лідер ЛДПР впевнений, що їх не можна використовувати в рекламних цілях, а слід дбайливо зберігати і показувати в музеях: "Це символи, вони мають виховне значення, і тут не можна розкидатися, це пов'язано з Великою Перемогою".

"Люди відчувають спільність, а тут якась пачка печива із зображенням георгіївської стрічки. Адже не можна торкатися до релігійних символів, не можна використовувати їх у споживчій сфері", - резюмував політик.