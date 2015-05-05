Конфузи до 9 травня: у Росії вміють плутати фашистів з радянськими солдатами і ветеранів з депутатами

За кілька днів до святкування Дня Перемоги, який російська влада вирішила використовувати для демонстрації військової могутності держави, далеко від Кремля зачастили з прикрими непорозуміннями.

Буквально сьогодні, 5 травня, з'явилася новина про плакат із зображенням фашистів замість радянських солдатів у місті Алапаєвськ (Свердловська область). Фотографію німців прикрасили георгіївською стрічкою. В адміністрації Алапаєвська досі не з'ясували, хто надрукував плакат з фашистами. За словами градоначальника, всього на вулицях міста з'явилося 12 плакатів. Десять з них були адекватними і два - "фашистськими".

Тим часом, в Івантієвці (Московська область) на рекламних щитах до 9 травня поряд з георгіївською стрічкою і підписом "Вони боролися за Батьківщину!" використали знімок німецьких пілотів бомбардувальника Ju-88. Коли скандал вже став масштабним, місцева влада «викрутилася», назвавши інцидент помилкою.

Влада Самари не відстає від своїх колег в містах Росії. У місті напередодні Дня Перемоги розвісили плакати, на яких в ролі радянського винищувача — американський Mustang-1.

У Новосибірську також стався конфуз. Там місцева влада вирішила увічнити сама себе. У місті з'явилися постери, на яких у ролі ветеранів війни зображені депутати міської ради.

Журналісти російських видань розповіли про ажіотаж, який наздогнав Красноярськ напередодні Дня Перемоги. І згадали про помилки місцевих підприємців.

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На полицях супермаркетів міста з'явилася горілка з георгіївською стрічкою в подарунок. В мережі магазинів, проте, вже запевнили, що партія була разовою і більше на прилавку не з'явиться.

В Іжевську допустили таку ж помилку, як і в Алапаєвську – там на плакатах міста замість солдатів Радянської армії з'явилися солдати Третього Рейху.

Красноярськ став не єдиним містом, де компанії в боротьбі за покупця спровокували скандал. В супермаркетах столиці Росії москвичі помітили в'єтнамки кольорів георгіївської стрічки.

Москва відзначилася ще одним конфузом. На прилавках центрального московського Дитячого магазину на Луб'янці з'явилися солдатики у формі СС. Скандал вже обернувся для магазину кримінальною справою. Його завели за «екстремістською» 282-ю статтею КК РФ – «збудження ненависті і ворожнечі, а також приниження гідності групи осіб».