Туск: Європа поведе себе інакше, ніж в 1939 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Гданську під час політичної дискусії та тему уроків з Другої світової війни.

”Ми читали, що зло є банальним - найкраще сьогодні про це знає Президент Петро Порошенко - що зло знову є тут”, - сказав Туск, котрий раніше очолював уряд Польщі.

Він зауважив, що під час європейських дискусій все частіше появляться тема ”війни, смерті та крові”, наголосивши, що не можливо передбачити те, що може принести майбутнє.

Водночас, на його переконання, Європа сьогодні зможе вести іншу політику, ніж напередодні Другої світової війни.

”Я глибоко вірю, що Європа інакше, ніж в 1939 році, може бути відповідальна, європейці можуть відчути себе відповідальними за весь континент, а не лише за свій народ”,- сказав він.

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Туск звернув увагу, що європейські політики теж усвідомлюють наслідки своїх дій, нагадавши, що мало хто приїхав на організований російською владою парад у Москві.

”Ми почали думати, яку перемогу має на увазі в майбутньому організатор параду”, - зауважив він.

Глава Ради ЄС також висловив переконання, що Європа може бути сильною та відзначив, що до неї необхідно ставитися з повагою.

”Після сьогоднішньої зустрічі маю більше віри, що Європа відповідальна, горда за те, ким вона є, та сильна”,- резюмував Туск.