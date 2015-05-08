У Британії Консервативна партія перемогла на виборах, Кемерон обіцяє референдум про членство країни в ЄС

Завершується підрахунок голосів на загальних виборах у Британії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Після перемоги на своїй виборчій дільниці лідер торі Девід Кемерон пообіцяв "об'єднати країну" і заявив, що його "мета проста - бути урядом для кожного жителя Сполученого Королівства".

Читайте такожУ Британії стартували загальні вибори (фото)

Кемерон також повторив передвиборчу обіцянку консерваторів провести референдум про членство Британії в Євросоюзі.

Лейбористи, судячи з усього, отримають в палаті громад лише 233 місця, ліберал-демократи, які входили у старий коаліційний уряд, - лише вісім.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними екзит-полів, Консервативна партія Великобританії лідирує на виборах.