У Британії Консервативна партія перемогла на виборах, Кемерон обіцяє референдум про членство країни в ЄС

14:10, 08 травня 2015
Світ
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Консервативна партія отримала вже 325 місць у новому складі парламенту, що дозволить їй самостійно сформувати кабінет міністрів, не створюючи коаліції з іншими партіями.

REUTERS

Завершується підрахунок голосів на загальних виборах у Британії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Після перемоги на своїй виборчій дільниці лідер торі Девід Кемерон пообіцяв "об'єднати країну" і заявив, що його "мета проста - бути урядом для кожного жителя Сполученого Королівства".

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Кемерон також повторив передвиборчу обіцянку консерваторів провести референдум про членство Британії в Євросоюзі.

Лейбористи, судячи з усього, отримають в палаті громад лише 233 місця, ліберал-демократи, які входили у старий коаліційний уряд, - лише вісім.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за даними екзит-полів, Консервативна партія Великобританії лідирує на виборах.

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