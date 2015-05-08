Генпрокурор США заявила про початок розслідування дій поліції у Балтиморі

Про це повідомила генеральний прокурор США Лоретта Лінч, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Розслідування має встановити, чи порушили поліцейські конституцію країни, у тому числі шляхом невиправданого застосування сили.

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Федеральні служби також проводять розслідування обставин загибелі чорношкірого американця Фредді Грея, смерть якого стала причиною демонстрацій та заворушень у Балтиморі.

Раніше УНІАН повідомляв, що прокурор Балтимора звинуватила поліцейських у вбивстві афроамериканця Фредді Грея. Держобвинувач Мерилін Мосбі також заявила, що затримання Грея було незаконним.