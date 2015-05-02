Прокурор Балтимора звинуватила поліцейських у вбивстві афроамериканця

Смерть чорношкірого Грея через тиждень після затримання поліцейськими викликала шквал протестів на расовому ґрунті в Балтиморі, переросли в масові заворушення, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Держобвинувач Мерилін Мосбі заявила, що затримання Грея було незаконним, а поводження поліцейських із затриманим можна прирівняти до вбивства.

Мосбі повідомила про свій намір відкрити кримінальну справу стосовно шести поліцейських, які затримували молодого чоловіка, який намагався від них втекти.

П'ятьом з них інкримінується ненавмисне вбивство, напад і незаконний арешт. Проти водія поліцейського автобуса порушено справу за статтею "вбивство другого ступеня - брутальну зневагу до людського життя, що спричинило смерть".

Про свої плани прокурор повідомила під час брифінгу на сходах будівлі прокуратури Балтимора, де зібралися протестувальники. Її виступ зустріли схвальними вигуками.

Читайте такожАкції протесту з Балтімора перемістилися в Нью-Йорк і Бостон

Президент США Барак Обама заявив, що життєво важливо встановити істину в тому, що сталося з Фредді Греєм в Балтиморі.

Грей, чия смерть спровокувала масштабні зіткнення в Балтиморі, помер від травми хребта, отриманої після затримання поліцією. Обставини, за яких він отримав травму, досі залишаються нез'ясованими.