Влада Непалу пообіцяла за два роки відновити зруйновану інфраструктуру

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

"Влада реконструює зруйновані будівлі державних установ, шкіл, лікарень, коледжів, а також лінії комунікацій, електростанції і дороги протягом двох років", - йдеться в заяві прем'єр-міністра Сушила Коїрала.

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У своєму зверненні до парламенту країни глава уряду Непалу також зазначив, що держава надасть позбавленим притулку кредити на відновлення приватних будинків розміром до 25 тисяч доларів під 2% річних.

Уряд заявив, що тільки на першу фазу відновлювальних робіт буде потрібно 2 мільярди доларів, що не в змозі забезпечити бюджет країни, з нього на даний момент виділено близько 200 мільйонів. Розмір витрат на повне відновлення озвучать після того, як буде завершено фінальний аналіз збитку, завданого землетрусом.

Влада вже звернулася за фінансовою допомогою до закордонних країн, найближчим часом з цією метою відбудеться зустріч донорів засобів.

Руйнівний землетрус магнітудою 7,9 відбулося в гімалайській республіці Непал вранці 25 квітня. Згідно з останніми даними, понад 7,8 тисяч людей загинули, понад 14 тисяч отримали поранення під час землетрусу і спричиненого ним повторних підземних поштовхів.