Кількість загиблих у Непалі зросла до 7240 осіб
17:17, 03 травня 2015Світ
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Згідно з останніми даними, під час землетрусу поранення отримали понад 14 тисяч осіб.
REUTERS
Кількість загиблих в результаті землетрусу в Непалі зросла до 7240 осіб.
Раніше влада підтвердила загибель 7040 осіб, передає РИА «Новости».
Згідно з останніми даними, понад 14 тисяч людей отримали поранення під час землетрусу і спричиненого ним повторних підземних поштовхів. У столиці Катманду зруйновано багато житлових будинків і стародавні храми.
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Землетрус магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня в сусідньому з Індією Непалі.
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