Кількість загиблих у Непалі зросла до 7240 осіб

Кількість загиблих в результаті землетрусу в Непалі зросла до 7240 осіб.

Раніше влада підтвердила загибель 7040 осіб, передає РИА «Новости».

Згідно з останніми даними, понад 14 тисяч людей отримали поранення під час землетрусу і спричиненого ним повторних підземних поштовхів. У столиці Катманду зруйновано багато житлових будинків і стародавні храми.

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Землетрус магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня в сусідньому з Індією Непалі.