У Польщі стартували президентські вибори

У Польщі розпочали роботу виборчі дільниці: у неділю в країні проходить перший тур чергових виборів глави держави, повідомляє Русская служба Би-би-си.

Згідно з опитуваннями громадської думки, найбільші шанси на перемогу у нинішнього президента Броніслава Коморовського.

За останніми даними, свій голос за Коморовського готові віддати 35% виборців.

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Головним конкурентом нинішнього президента є кандидат від опозиційної партії "Закон та справедливість" Анджей Дуда: він набирає в рейтингах 27% голосів.

Третім йде рок-музикант Павло Кукіз, який в останньому передвиборному рейтингу отримав 15% голосів.

Якщо жоден з кандидатів не набере в першому турі 50% голосів, на 24 травня буде призначено другий тур виборів.