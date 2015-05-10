Жителі Філіппін готуються до потужного тайфуну, почалася евакуація
10:57, 10 травня 2015Світ
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У зв'язку з тайфуном скасовано авіарейси, припинено поромне сполучення.
REUTERS
Жителі північно-східних районів Філіппін готуються до тайфуну "Ноул".
Швидкість вітру в його епіцентрі досягає 180 км/год, передає Русская служба Би-Би-Си.
Тайфун наближається до острова Лусон.
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Влада провінцій Ісабела та Кагаян повідомляє, що жителів прибережних районів евакуйовано, та у багатьох районах влаштовані склади з їжею на випадок перебоїв з доставками.
У зв'язку з тайфуном скасовані авіарейси, припинено поромне сполучення.
Крім того, більше 10 тисяч людей було евакуйовано із зони виверження вулкана Булусан на острові Лусон.
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