Жителі Філіппін готуються до потужного тайфуну, почалася евакуація

Жителі північно-східних районів Філіппін готуються до тайфуну "Ноул".

Швидкість вітру в його епіцентрі досягає 180 км/год, передає Русская служба Би-Би-Си.

Тайфун наближається до острова Лусон.

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Влада провінцій Ісабела та Кагаян повідомляє, що жителів прибережних районів евакуйовано, та у багатьох районах влаштовані склади з їжею на випадок перебоїв з доставками.

У зв'язку з тайфуном скасовані авіарейси, припинено поромне сполучення.

Крім того, більше 10 тисяч людей було евакуйовано із зони виверження вулкана Булусан на острові Лусон.