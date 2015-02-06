Меркель і Олланд прибули до Москви для переговорів з Путіним

Літак Ангели Меркель прибув в московський аеропорт "Внуково-2" близько 16.30 за київським часом, а приблизно через 20 хвилин сів літак Франсуа Олланда, передає "ЄвроПравда".

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, переговори пройдуть у Кремлі. За інформацією прес-служби президента РФ, українських журналістів не допущено для висвітлення ходу переговорів, бо «недостатньо місця». Висвітлюватимуть цю зустріч пули глав Німеччини, Франції та Росії, додав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, сьогодні Ангела Меркель напередодні візиту до Москви заявила, що не впевнена, що переговори з Володимиром Путіним щодо Донбасу дадуть результат.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що план німецького канцлера і французького президента з врегулювання конфлікту на Донбасі передбачає позаблоковість і федералізаціюУкраїни.

Крім того, повідомлялося, що російський президент запропонував Ангелі Меркель і Франсуа Олланду створити нове Придністров'я в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Ангела Меркель і Франсуа Олланд перебували з візитом у Києві. У ході візиту вони провели переговори з президентом України Петром Порошенком.