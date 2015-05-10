BBC: По резиденції екс-президента Ємену завдали авіаудару (фото)

Сили коаліції під керівництвом Саудівської Аравії завдали авіаударів по резиденції колишнього президента Ємену Алі Абдулли Салеха у столиці країни Сані.

Інформагенція "Хабар", наближена до екс-президента, повідомила, що резиденцію дійсно атакували, однак сам пан Салех і його сім'я "у порядку", передає BBC Україна.

За інформацією агенції AFP, екс-президент може перебувати за межами Сани.

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Алі Абдуллу Салеха, який був президентом 30 років і залишив посаду у 2012-му після року кривавих протестів, звинувачують у зв'язках з повстанцями-хуситами, що виступають проти чинного президента Абд Раббу Мансура Хаді.

Війська, досі лояльні колишньому лідеру, воювали на боці хуситів, коли ті без особливих складнощів зайняли столицю Ємену у вересні. Відтоді хусити розширили підконтрольні їм території.

Саудівська Аравія сформувала коаліцію на підтримку пана Хаді, який втік до тієї країни, і почала удари по позиціях хуситів у березні.