Явка на президентських виборах у Польщі перевищила 14%

Президентські вибори в Польщі проходять спокійно, без серйозних порушень. Явка на даний момент склала 14,61%.

Про це повідомила Державна виборча комісія (ДВК) республіки, передає ТАСС.

"Робота виборчкомів відбувається без порушень, - сказав голова ДВК Войцех Гермелинський. - Серйозних інцидентів не зафіксовано".

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За даними ДВК, понад 30,7 мільйона польських виборців зможуть проголосувати на 27 тисячах 817 виборчих дільницях в країні і за кордоном. За виборами стежать близько 100 міжнародних спостерігачів з України, Данії та Німеччини.

Голосування завершиться о 21.00 за місцевим часом.

У боротьбі за президентське крісло беруть участь 11 осіб. Кандидатами на пост глави Польщі зареєстровані чинний глава держави Броніслав Коморовський (за підтримки партії "Громадянська платформа"), Анджей Дуда (від партії "Право і справедливість"), Магдалена Огурек (за підтримки Союзу демократичних лівих сил), Адам Ярубас (від Польської селянської партії), Маріан Ковальський (від "Національного руху"), Януш Палікот (від партії "Твій рух"), Януш Корвін-Мікке (від партії KORWiN), Павел Кукіз (незалежний кандидат), Яцек Вилк (від Конгресу нових правих), Павло Танайно ("Безпосередня демократія") і Ґжеґож Браун (незалежний кандидат).