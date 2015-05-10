На президентських виборах у Польщі явка виборців не перевищує 35% - ЗМІ

На президентських виборах у Польщі явка виборців на 17 годину становила менше 35%.

Як пише Українська правда, про це повідомляє газета Wyborcza з посиланням на Державну виборчу комісію Польщі.

Як пише видання, явка становить 34,41%, що значно нижче за усі останні вибори.

Так, наприклад, у першому турі президентських виборів у 2010 році на 17 годину явка становила 41,57%.

Голосування на дільницях мала завершитись о 21 годині за місцевим часом.

Читайте такожУ Польщі стартували президентські вибориГоловними кандидатами соціологи вважають діючого президента Броніслава Коморовського та його конкурента від опозиційно партії "Право і Справедливість" Анджея Дуду.

Проте жодному із кандидатів перемогу у першому турі соціологи не прогнозують, зазначає Українська правда.