НАТО закликає до мирного врегулювання конфлікту в Македонії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав усі сторони конфлікту в Македонії до стриманості після зіткнень напередодні, передає Російська служба ВВС.

Крім цього, він звернувся до влади країни з проханням провести розслідування даного інциденту.

У місті Куманово, неподалік від кордону з Сербією, напередодні сталася перестрілка, в результаті якої загинули близько 20 осіб, серед них вісім поліцейських.

Читайте такожУ Македонії в перестрілці з невідомими загинули п'ятеро поліцейських, близько 30 отримали пораненняВлада Македонії заявила, що на чолі групи бойовиків, яка напала на Куманово, перебували п'ятеро косоварів. Поліція також стверджує, що в минулому всі вони були членами Армії визволення Косова, яка боролася за незалежність краю.