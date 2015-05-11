ЄС хоче запровадити квоти на мігрантів з Африки

11:37, 11 травня 2015
Світ
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Для запобігання загибелі мігрантів з Африки в Середземному морі Єврокомісія запропонує країнам ЄС приймати у себе біженців за системою квот.

REUTERS

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними ООН, у цьому році вже 60 тисяч мігрантів намагалися переплисти Середземне море з африканських країн до Європи. З початку року понад 1,8 тис. осіб загинуло, що в 20 разів більше, ніж за аналогічний період 2014 року.

Запропонована Єврокомісією міграційна політика також включає в себе надання юридичної підтримки мігрантам, які приїжджають до Європи і часто-густо звертаються за допомогою до злочинців.

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Пропонується встановлювати квоти з урахуванням таких факторів як чисельність населення країни, економічні показники і кількість біженців, що вже перебувають у країні.

Німеччина, яка прийняла в 2015 році 200 тисяч мігрантів, цілком підтримує план Єврокомісії.

Для затвердження плану потрібна згода всіх країн, що входять до ЄС.

Європейські лідери обговорять цю пропозицію на саміті наприкінці червня.

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