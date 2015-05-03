Берегова охорона Італії за добу врятувала майже 3,5 тисячі нелегальних мігрантів

Про це заявив представник місцевої влади, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Відзначається, що майже 3,5 тисячі вихідців з Африки і з Близького Сходу намагалися досягти італійського берега на трьох переповнених судах.

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Згідно з повідомленням, в середині квітня за два дні аналогічним чином були врятовані понад 6,5 тисячі нелегалів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЄС домовилися про низку заходів для запобігання загибелі мігрантів у Середземному морі. Мова йде про подвоєння фінансування рятувальних операцій і знищення старих кораблів.

Нагадаємо, напередодні судно з близько 700 мігрантами затонуло в Середземному морі.