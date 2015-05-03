Берегова охорона Італії за добу врятувала майже 3,5 тисячі нелегальних мігрантів
10:13, 03 травня 2015Світ
416 0
За минулу добу берегова охорона Італії врятувала 3,5 тисячі нелегальних мігрантів, які намагалися досягти італійського берега.
REUTERS
Про це заявив представник місцевої влади, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Відзначається, що майже 3,5 тисячі вихідців з Африки і з Близького Сходу намагалися досягти італійського берега на трьох переповнених судах.
Читайте такожУ Середземне море увійшли кораблі Бундесверу для порятунку мігрантів
Згідно з повідомленням, в середині квітня за два дні аналогічним чином були врятовані понад 6,5 тисячі нелегалів.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ЄС домовилися про низку заходів для запобігання загибелі мігрантів у Середземному морі. Мова йде про подвоєння фінансування рятувальних операцій і знищення старих кораблів.
Нагадаємо, напередодні судно з близько 700 мігрантами затонуло в Середземному морі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter