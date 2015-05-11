Коморовський надумав провести в Польщі загальнонаціональний референдум

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Оnet.pl.

"Результати виборів змусили мене зрозуміти, що необхідні зміни у відносинах між громадянином та державою і зміцнення механізмів, які дозволяють громадянам впливати на хід подій у Польщі" - заявив Коморовський.

За його словами, високий рівень підтримки Павла Кукіза, який у своїй програмі одну з основних ролей відводить референдумам, показав, якими високими є очікування у цій сфері.

"Я збираюся за згодою Сенату провести всенародний референдум, на який буде винесено три важливі питання: одномандатних виборчих округів, змін до виборчого законодавства та ліквідації фінансування партій з держбюджету і податкових питань" - заявив чинний президент Польщі.

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Зокрема, у питанні податків Коморовський хоче запитати думки громадян, щодо зміцнення позиції платника.

Він також повідомив про передачу проекту змін до конституції, які уможливлять впровадження одномандатних виборчих округів.

Нагадаємо, у неділю в Польщі пройшли президентські вибори, на яких, за даними екзит-полів, лідирує представник опозиції Анджей Дуда. За уточненою інформацією він набирає 34,5% голосів, чинний президент має 33,1%. Другий тур виборів відбудеться 24 травня.