Коморовський програв у першому турі президентських виборів у Польщі - екзит-пол

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це свідчать результати екзит-полу проведеного компанією IPSOS.

За даними опитування, за опозиційного кандидата віддали свої голоси 34,8% виборців в той час, як за чинного главу держави 32,2%.

Польські ЗМІ називають сенсаційним таким результат, зазначаючи, що напередодні голосування результати соціологічних опитувань свідчили про перевагу Коморовського. Дані ряду опитувань на початку виборчої кампанії свідчили про те, що чинний глава держави може виграти вибори навіть у першому турі.

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Третє місце, за даними екзит-полу, посів польський музикант Павел Кукіз, за якого проголосували 20,3% тих, хто взяв участь у виборах.

До першої п'ятірки виборчих симпатій поляків також увійшли євродепутат Януш Корвін-Мікке (4,4% голосів) та представник парламентської опозиційної партії «Союз лівих демократів» (SLD) Магдалена Огурек (2,4%).

За даними екзит-полу, явка на виборах становила 49,4%, що є найнижчим показником на президентських виборах з початку ринкових та демократичних реформ у Польщі в 1989 році.

Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 24 травня.

Загалом у виборах брали участь 11 кандидатів на пост глави держави.