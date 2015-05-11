На виборах президента Польщі лідирує кандидат від опозиції Анджей Дуда

Про це свідчать перші часткові дані президентських виборів 10 травня, оприлюднені Державною виборчою комісією Польщі, передає РИА Новости.

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За даними ДВК Польщі, в першому турі президентських виборів після підрахунку голосів у 20 з 51-го виборчого округу перше місце в президентській гонці стабільно тримає Дуда, на другому місці – чинний президент Польщі Броніслав Коморовський з результатом 29,14%.

Як зазначає Центрвиборчком, у даних підрахунку голосів ще немає результатів з найбільших міст Польщі: Варшави, Кракова, Вроцлава, Познані та Лодзі.

На третьому місці - незалежний кандидат рок-музикант Павло Кукіз, за якого проголосували 21,28% виборців.

Всі решта кандидатів у президенти набрали менш як 3% голосів.

Явка на вибори президента Польщі у першому турі становила 45,88%.