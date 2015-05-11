На півдні Японії оголошене штормове попередження

За даними метеорологів, в даний час циклон знаходиться в 170 кілометрах на північний захід від острова Іріомоте і продовжує рух на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів на годину. Тиск у центрі тайфуну становить 965 гектопаскалів. Швидкість вітру сягає 35 метрів в секунду, при поривах - 50 метрів в секунду, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожБіля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,6

Згідно з прогнозами,тайфун принесе з собою сильний вітер і проливні дощі. Так, на острові Сікоку може випасти до 200 міліметрів опадів, на острові Кюсю - до 180 міліметрів, а в регіоні Кінкі на острові Хонсю - до 120 міліметрів. У столичному регіоні також обіцяють зливи. Висота хвиль в деяких районах може досягати 6 метрів.

Тропічний шторм отримує власне ім'я, коли швидкість вітру, що супроводжує його просування, перевищує 62 кілометри на годину. Шкала Саффіра-Сімпсона, за якою розраховується потенційний збиток від ураганів і їхній ступінь небезпеки, всього має п'ять рівнів. Шторм стає ураганом першої категорії, коли швидкість супроводжуючого вітру становить понад 119 кілометрів на годину. Ураган п'ятої категорії припускає швидкість вітру від 250 кілометрів на годину і призводить до катастрофічних наслідків.