Грузія стала ближчою до членства в НАТО - Столтенберг

"Грузія стає ближчою до (членству в - УНІАН) НАТО. Ми очікуємо продовження з вами роботи на цьому шляху", - сказав він після зустрічі в Брюсселі з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, повідомляє РИА Новости.

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Якихось конкретних термінів вступу Грузії в НАТО Столтенберг не назвав. При цьому генсек НАТО закликав грузинського лідера поглибити демократичні реформи, зокрема, в тому, що стосується забезпечення правової держави. Столтенберг знову заявив, що рішення про розширення НАТО ухвалюється виключно членами альянсу, треті країни не можуть втручатися в цей процес.