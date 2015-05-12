Новий землетрус у Непалі забрав життя щонайменше 47 осіб

Внаслідок нового землетрусу, що стався в Непалі 12 травня між Катманду і Еверестом, загинули щонайменше 47 людей, передає Радіо Свобода.

За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Непалу, щонайменше 42 людей загинули в цій країні, ще понад 1,1 тисячі людей поранені.

Ще чотири людини загинули в Індії, повідомляє місцева влада. Китайські ЗМІ повідомили про загибель однієї людини в Тибеті.

Геологічний центр США повідомив, що сьогоднішній землетрус мав магнітуду 7,4.

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Як повідомляв УНІАН, у Непалі сьогодні, 12 травня, зафіксували нові підземні поштовхи.

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташований за 68 км на захід від селища Намче-Базар на сході Непалу, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 км.

Підземні поштовхи також відчувалися в Індії та Афганістані.

25 квітня у Непалі стався землетрус магнітудою 7,8. Тоді загинули понад 8150 людей, більш як 17,8 тисячі були травмовані.