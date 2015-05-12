ВВС: У Непалі стався новий потужний землетрус
11:36, 12 травня 2015Світ
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У Непалі зафіксували нові підземні поштовхи магнітудою 7,1.
REUTERS
Як повідомляє ВВС Україна, за даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташований за 68 км на захід від селища Намче-Базар на сході Непалу, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 км.
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За словами очевидців, підземні поштовхи також відчувалися в Індії та Афганістані.
Жертвами землетрусу у Непалі 25 квітня стали більше 7,2 тис. людей. Ще понад 14 тис. постраждали в результаті.
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