ВВС: У Непалі стався новий потужний землетрус

Як повідомляє ВВС Україна, за даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташований за 68 км на захід від селища Намче-Базар на сході Непалу, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 км.

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За словами очевидців, підземні поштовхи також відчувалися в Індії та Афганістані.

Жертвами землетрусу у Непалі 25 квітня стали більше 7,2 тис. людей. Ще понад 14 тис. постраждали в результаті.