США за день втратили військовий вертоліт і винищувач

Як повідомили військові, гелікоптер UH-1 зник в районі населеного пункту Чарикот. На його борту були шість піхотинців і два непальські солдати, пише Lb.ua з посиланням на Fox News.

Знайти його відразу не вдалося, у зв'язку з настанням темряви пошуки відкладено до завтра. Зазначається, що перед тим як з вертольотом зник зв'язок, його пілот сказав щось про "проблеми з паливом".

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Інший інцидент стався в Перській затоці, де після зльоту з авіаносця USS Theodore Roosevelt розбився винищувач Boeing F/A-18F Super Hornet. На його борту було двоє пілотів, обидва встигли катапультуватися, повідомляється на сайті ВМФ США.

Нагадаємо, що Непал сьогодні постраждав від другого смертельного землетрусу за три тижні.