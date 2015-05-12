США за день втратили військовий вертоліт і винищувач
У Непалі пропав вертоліт Корпусу морської піхоти США, який виконував гуманітарну місію в районі, постраждалому від землетрусу.
Як повідомили військові, гелікоптер UH-1 зник в районі населеного пункту Чарикот. На його борту були шість піхотинців і два непальські солдати, пише Lb.ua з посиланням на Fox News.
Знайти його відразу не вдалося, у зв'язку з настанням темряви пошуки відкладено до завтра. Зазначається, що перед тим як з вертольотом зник зв'язок, його пілот сказав щось про "проблеми з паливом".
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Інший інцидент стався в Перській затоці, де після зльоту з авіаносця USS Theodore Roosevelt розбився винищувач Boeing F/A-18F Super Hornet. На його борту було двоє пілотів, обидва встигли катапультуватися, повідомляється на сайті ВМФ США.
Нагадаємо, що Непал сьогодні постраждав від другого смертельного землетрусу за три тижні.