Кількість постраждалих при аварії потяга у США зросла до 130 осіб

Не менше 130 людей доставлені до лікарень Філадельфії після аварії пасажирського потягу в Пенсільванії, повідомляє Ассошіейтед Прес з посиланням на дані медиків, передає РИА Новости.

Раніше повідомлялося, що в аварії загинули п'ять осіб, в лікарні були доставлені 53 постраждалих, шестеро з них перебувають у критичному стані.

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Причини аварії поїзда поки не встановлені. На місці події працюють 200 рятувальників.

Поїзд з 240 пасажирами, який прямував з Вашингтона в Нью-Йорк, зійшов з рейок у районі Філадельфії у вівторок близько 22.00 за місцевим часом.