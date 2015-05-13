Кількість постраждалих при аварії потяга у США зросла до 130 осіб
10:36, 13 травня 2015Світ
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Причини аварії поїзда поки не встановлені. На місці події працюють 200 рятувальників.
REUTERS
Не менше 130 людей доставлені до лікарень Філадельфії після аварії пасажирського потягу в Пенсільванії, повідомляє Ассошіейтед Прес з посиланням на дані медиків, передає РИА Новости.
Раніше повідомлялося, що в аварії загинули п'ять осіб, в лікарні були доставлені 53 постраждалих, шестеро з них перебувають у критичному стані.
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Причини аварії поїзда поки не встановлені. На місці події працюють 200 рятувальників.
Поїзд з 240 пасажирами, який прямував з Вашингтона в Нью-Йорк, зійшов з рейок у районі Філадельфії у вівторок близько 22.00 за місцевим часом.
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