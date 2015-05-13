У партії Путіна з'явиться нове бойове крило

"Дружинниками" стануть люди "міцної статури" з "навколобойових братств", приватних охоронних підприємств, а також казаки, пише КоммерсантЪ з посиланням на джерело в партії, при цьому голова виконкому московського відділення ЄР Олег Смолкін підтвердив виданню, що такий проект розробляється і незабаром буде запущений.

За словами джерела видання, він передбачає обхід дворових територій дружинниками. За планом до кінця літа патрулюватимуть райони, кожен — як мінімум раз в місяць, поки йдеться про 125 районів старої Москви, але і в новій вже є охочі, каже співрозмовник. Обхід дворів і вулиць буде здійснюватися щотижня по п'ятницях по три-чотири години у вечірній час.

Один патруль складатиметься з трьох-чотирьох людей "спортивної статури", усього на першому етапі буде 500-700 "добровольців". Набиратися вони будуть з "навколобойових братств" і таких організацій, як Союз десантників Росії, асоціація ПОП (приватне охоронне підприємство), "Офіцери Росії", Спілка ветеранів Вільнюського і Ризького Омону, а також серед казаків.

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Серед проблем, з якими будуть боротися дружинники, називаються, наприклад, неправильна парковка, торгівля спайсами, алкоенергетиками. Очікуються і "рейди в магазини" з перевіркою законності торгівлі та боротьба з тими, хто "бухає на дитячому майданчику".

Також у "Єдиній Росії" не виключають, що в майбутньому будуть патрулювати політичні публічні заходи, в тому числі опозиційні мітинги.

У січні цього року російська влада створила об'єднання "Антимайдан", яке відкрито декларує спрямованість на силову протидію опозиційним акціям.