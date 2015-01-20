Сенатор РФ розповів про майбутнє "Антимайдану": 10 тисяч активістів, тренувальні табори й лекції у вишах

Російський громадський рух «Антимайдан» буде складатися приблизно з 10 тисяч військових, козаків, спортсменів і байкерів, які мають намір спостерігати за мітингами опозиції. Про це РБК розповів його керівник, сенатор Дмитро Саблін.

За словами Сабліна, вже зараз до лав руху вступили близько тисячі осіб. Чисельність активістів «Антимайдану» планують довести мінімум до 10 тис. чоловік, оскільки «заявки організаторам приходять у великих кількостях». Керувати рухом буде штаб на чолі з співголовами, а також виконком.

Сенатор пояснив, що чисельність для організації важлива, оскільки антимайданівці збираються виходити на всі великі несанкціоновані акції та чисельно домінувати над учасниками.

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«Якщо планується масовий несанкціонований захід, то вийдуть всі члени організації», - вважає Саблін. Діяти на несанкціонованих акціях у «Антимайдані» обіцяють мирно, але в разі необхідності будуть силою наводити порядок. Робити цю роботу будуть бійці і досвідчені спортсмени, мінімум кандидати в майстри спорту.

На питання РБК, готові чи в «Антимайдані» брати участь у бійках, сенатор відповів позитивно. «Ми за дотримання закону, але не дамо людей в образу і завжди будемо захищати країну і цінності нашого суспільства», - говорить він.

Тренуватися антимайданівці будуть в спеціальних таборах, де відпрацьовуватимуть«форму поведінки на акціях».

Крім роботи на мітингах в «Антимайдані» обіцяють активно займатися освітньою роботою. За словами Сабліна, активісти руху збираються приходити до вишів і читати студентам лекції. «Будемо розповідати, як не піддаватися на різні провокації», - говорить Саблін.

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«Помаранчеві» технології як хвороба поширюються по світу. І «Антимайдан» - це ліки від цієї хвороби», - заявив Саблін.

Зазначається, що до ініціативної групи громадського руху увійшли представники «Бойового братерства», Ради ветеранів Афганістану, Центрального казачого війська і «Нічні вовки» - вони повідомили, що мають намір не допустити в Росії протестів, аналогічних тим, що проходили в минулому році в Україні.