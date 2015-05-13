Сьогодні суд може замінити Навальному умовний термін на реальний

Люблінський суд Москви в середу розгляне прохання ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) про заміну російському опозиційному політику Олексію Навальному умовного покарання на реальне, повідомили РИА Новости в суді.

Раніше засідання переносилося через помилки ФСВП і Пошти Росії, які не повідомили опозиціонера про дату засідання. У зв'язку з цим пошта відправляла відправнику назад всю кореспонденцію для Навального, в тому числі судові повістки. Така ситуація склалася через те, що ФСВП досі не сповістила пошту про те, що з 17 лютого він знаходиться не під домашнім арештом.

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ФСВП звернулася до суду з проханням замінити умовний термін у п'ять років, отриманий Навальним у справі "Кіровлісу", на ув'язнення в колонії. Причиною послужив той факт, що Навальний, відбуваючи умовний термін, отримав 15 діб арешту за несанкціоновану роздачу листівок у метро. Таким чином, опозиціонер порушив порядок умовного покарання, і ФСВП отримала право вимагати заміни умовного терміну реальним.

Позов подано за місцем проживання Навального — у Люблінський суд Москви.