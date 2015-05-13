Путін вимагає від ядерних сил РФ готовності "до негайного виконання завдань"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з питання розвитку збройних сил Росії. "Сьогодні обговоримо, як виконуються завдання держоборонзамовлення, насамперед в частині оснащення стратегічних ядерних сил і військ повітряно-космічної оборони. Вони грають, як ми розуміємо, особливу роль у забезпеченні безпеки держави, підтриманні міжнародної стабільності, збереженні стратегічного паритету і мають бути готові до негайного вирішення поставлених перед ними завдань", - заявив російський президент.

Читайте такожБільшість громадян РФ вважають, що Путін може першим почати ядерну війну

При цьому він відзначив, що в цьому році на бойове чергування планується поставити чотири ракетних полки, оснащених найсучаснішими комплексами. Ведуться роботи зі створення перспективних ракетних систем, які володіють підвищеними можливостями і здатні долати існуючі і перспективні системи протиракетної оборони, сказав він.

Путін відзначив, що нарощується орбітальне угруповання космічних апаратів, вдосконалюється наземна космічна інфраструктура. Триває будівництво РЛС високої заводської готовності в Барнаулі, Єнісейську і Орську.

Водночас він відзначив, що важливе створення нових і модернізація існуючих озброєнь і техніки сухопутних військ. Частина цієї техніки була вперше показана на параді на честь 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Тактико-технічні характеристики цієї нової техніки помітно перевершують закордонні аналоги, і в цілому вона заслуговує досить високих оцінок військових фахівців. Потрібно в найкоротші терміни завершити всі випробування і переходити до серійного випуску, заявив Володимир Путін.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в анексованому Криму.