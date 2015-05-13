Путін вимагає від ядерних сил РФ готовності "до негайного виконання завдань"
Президент Росії Володимир Путін вимагає від ядерних сил країни готовності "до негайного вирішення поставлених перед ними завдань".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з питання розвитку збройних сил Росії. "Сьогодні обговоримо, як виконуються завдання держоборонзамовлення, насамперед в частині оснащення стратегічних ядерних сил і військ повітряно-космічної оборони. Вони грають, як ми розуміємо, особливу роль у забезпеченні безпеки держави, підтриманні міжнародної стабільності, збереженні стратегічного паритету і мають бути готові до негайного вирішення поставлених перед ними завдань", - заявив російський президент.
Читайте такожБільшість громадян РФ вважають, що Путін може першим почати ядерну війну
При цьому він відзначив, що в цьому році на бойове чергування планується поставити чотири ракетних полки, оснащених найсучаснішими комплексами. Ведуться роботи зі створення перспективних ракетних систем, які володіють підвищеними можливостями і здатні долати існуючі і перспективні системи протиракетної оборони, сказав він.
Путін відзначив, що нарощується орбітальне угруповання космічних апаратів, вдосконалюється наземна космічна інфраструктура. Триває будівництво РЛС високої заводської готовності в Барнаулі, Єнісейську і Орську.
Водночас він відзначив, що важливе створення нових і модернізація існуючих озброєнь і техніки сухопутних військ. Частина цієї техніки була вперше показана на параді на честь 70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Тактико-технічні характеристики цієї нової техніки помітно перевершують закордонні аналоги, і в цілому вона заслуговує досить високих оцінок військових фахівців. Потрібно в найкоротші терміни завершити всі випробування і переходити до серійного випуску, заявив Володимир Путін.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов заявив, що Росія може розмістити ядерну зброю в анексованому Криму.