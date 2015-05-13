Міноборони Іраку підтверджує вбивство одного з лідерів ІД в ході авіанальоту

За словами представника відомства генерала Таксина Ібрагіма, Мохамед був убитий разом з кількома десятками бойовиків ІД в провінції Ніневія на півночі країни, повідомляє Російська служба ВВС.

Читайте такожСША готуватимуть сирійських повстанців для боротьби з ІДІЛ - ЗМІ

5 травня влада США пообіцяла в загальній складності 20 мільйонів доларів за інформацію про чотирьох лідерів угруповання "Ісламська держава".

У повідомленні на сайті держдепартаменту уточнювалося, що найбільша винагорода – сім мільйонів доларів – буде виплачено за інформацію про Мустафу Кадулі.