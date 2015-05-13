Міноборони Іраку підтверджує вбивство одного з лідерів ІД в ході авіанальоту
18:09, 13 травня 2015Світ
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Міністерство оборони Іраку підтвердило, що один з лідерів руху "Ісламська держава" Абдель Рахман Мостафа Мохамед був убитий в ході авіанальоту коаліції, очолюваної США.
REUTERS
За словами представника відомства генерала Таксина Ібрагіма, Мохамед був убитий разом з кількома десятками бойовиків ІД в провінції Ніневія на півночі країни, повідомляє Російська служба ВВС.
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5 травня влада США пообіцяла в загальній складності 20 мільйонів доларів за інформацію про чотирьох лідерів угруповання "Ісламська держава".
У повідомленні на сайті держдепартаменту уточнювалося, що найбільша винагорода – сім мільйонів доларів – буде виплачено за інформацію про Мустафу Кадулі.
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