Суд відмовився замінити Навальному умовний термін на реальний

Люблінський суд Москви відмовився змінювати опозиційному політику Олексію Навального п'ять років умовного терміну у справі «Кіровлісу» на реальне ув'язнення за клопотанням Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Про це в середу, 13 травня, повідомляє кореспондент Дождя із зали суду.

Випробувальний термін у справі «Кіровлісу» продовжено на три місяці. Рішення приймала суддя Люблінського суду Москви Оксана Зарецька.

«Суд начебто вирішив, що я дуже хороший», — написав політик у своєму твіттері.

Суд вроде решил, что я слишком хороший — Alexey Navalny (@navalny) May 13, 2015

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Раніше 13 травня на засіданні суду прокуратура попросила замінити Навальному п'ять років умовного терміну на п'ять років реального ув'язнення.

У рамках кримінальної справи «Кіровлісу» Олексія Навального, який в 2009 році на громадських засадах був радником губернатора Кіровської області Микити Бєлих, і підприємця Петра Офіцерова звинувачували в розкраданні майна кіровського державного підприємства «Кіровліс».

У липні 2013 року Ленінський районний суд Кірова визнав Навального і Офіцерова винними і засудив до п'яти і чотирьох років позбавлення волі відповідно. У жовтні того ж року Кіровський обласний суд замінив їм реальний термін на умовний.

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Відбуваючи умовний термін, Навальний отримав 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням у несанкціонованій роздачі листівок в московському метро. У ФСВП вважають, що таким чином політик порушив порядок відбування умовного покарання. Тому ФСВП звернулася в Люблінський суд Москви (за місцем проживання Навального) з клопотанням про заміну умовного терміну на реальний.