В НАТО заявили, що доповідь Нємцова доводить присутність військ РФ в Україні: "Путін бреше"

Доповідь «Путін.Війна», підготовлена Борисом Нємцовим і його соратниками, доводить присутність російських військ в Україні, заявив Дождю в середу, 13 травня, представник Північноатлантичного альянсу, який побажав залишитися неназваним.

За словами співрозмовника, дослідження «ще раз доводить, що Путін бреше».

Говорячи про ситуацію на Донбасі, джерело зазначило, що НАТО фіксує окремі порушення режиму припинення вогню. «Але, за нашими прогнозами, це не переросте у велику війну», — додав він.

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У турецькій Антальї 13-14 травня проходить зустріч глав МЗС країн НАТО.

Генсек альянсу Йєнс Столтенберг на полях зустрічі заявив, що «Україна може розраховувати на тривалу підтримку країн НАТО». Він підкреслив, що проведення успішних реформ буде вирішальним для забезпечення стабільності прогресу в Україні».