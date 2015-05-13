Україна закликає ЄС відреагувати на доповідь за матеріалами Нємцова «Путін.Війна»

Як повідомляє Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії, про це йдеться у листі представника України при ЄС Костянтина Єлісєєва на адресу керівництва Євросоюзу, разом з яким передано зазначений документ.

Враховуючи, що в доповіді вкотре наводяться прямі докази незаконної анексії Криму, присутності підрозділів збройних сил РФ на Донбасі, а також постачання зброї та важкого озброєння проросійським бойовикам, за словами дипломата, ЄС має врахувати її при підготовці наступного засідання Європейської Ради 25-26 червня та зробити все можливе, аби змусити РФ вивести свої збройні формування з території України.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня у Москві відбулася презентація доповіді «Путін.Війна», підготованої соратниками вбитого наприкінці лютого російського опозиціонера Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.

Доповідь складається з 12 розділів і описує всі аспекти російського вторгнення в Україну.

Зокрема, автори документа пояснюють, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібна війна в Україні, а також описують методи роботи російської пропаганди.

Окремо автори розповідають, як Росія анексувала Крим, наводять докази участі російських військових у боях на сході України.

У документі пояснюється, що російські бойовики не є добровольцями, оскільки отримують гроші за участь в бойових діях.

У доповіді наводяться дані багатьох російських військових, які загинули в Україні, а також докази поставки озброєнь і військової техніки бойовикам на Донбас.

Також прихильники Нємцова мають намір презентувати доповідь про російське вторгнення в Україну «Путін. Війна» у містах Росії та за кордоном.

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Нємцова було убито у Москві у ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.