Україна закликає ЄС відреагувати на доповідь за матеріалами Нємцова «Путін.Війна»
Україна закликає ЄС належним чином відреагувати на оприлюднення доповіді за матеріалами російського опозиціонера Бориса Нємцова «Путін.Війна».
Як повідомляє Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії, про це йдеться у листі представника України при ЄС Костянтина Єлісєєва на адресу керівництва Євросоюзу, разом з яким передано зазначений документ.
Враховуючи, що в доповіді вкотре наводяться прямі докази незаконної анексії Криму, присутності підрозділів збройних сил РФ на Донбасі, а також постачання зброї та важкого озброєння проросійським бойовикам, за словами дипломата, ЄС має врахувати її при підготовці наступного засідання Європейської Ради 25-26 червня та зробити все можливе, аби змусити РФ вивести свої збройні формування з території України.
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Як повідомляв УНІАН, 12 травня у Москві відбулася презентація доповіді «Путін.Війна», підготованої соратниками вбитого наприкінці лютого російського опозиціонера Бориса Нємцова на основі зібраних ним матеріалів.
Доповідь складається з 12 розділів і описує всі аспекти російського вторгнення в Україну.
Зокрема, автори документа пояснюють, навіщо президенту РФ Володимиру Путіну потрібна війна в Україні, а також описують методи роботи російської пропаганди.
Окремо автори розповідають, як Росія анексувала Крим, наводять докази участі російських військових у боях на сході України.
У документі пояснюється, що російські бойовики не є добровольцями, оскільки отримують гроші за участь в бойових діях.
У доповіді наводяться дані багатьох російських військових, які загинули в Україні, а також докази поставки озброєнь і військової техніки бойовикам на Донбас.
Також прихильники Нємцова мають намір презентувати доповідь про російське вторгнення в Україну «Путін. Війна» у містах Росії та за кордоном.
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Нємцова було убито у Москві у ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.