Сербія не буде вводити санкції проти Росії - президент країни

Про це заявив президент Сербії Томіслав Ніколич в ході зустрічі з головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко, передає Європейська правда із посиланням на Радио Телевизија Војводине.

Читайте такожСербія, яка головує в ОБСЄ, закликає негайно припинити будь-яку військову активність на Донбасі

"Ми, як і раніше, вважаємо, що Росія і Європейський союз мають свої розбіжності вирішити переговорами, і ми готові через головування Сербії в ОБСЄ у повній мірі сприяти якомога швидшому повному врегулюванню кризи в Україні", — заявив він.

Сербія вже неодноразово заявляла про своє небажання приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії, хоча це й суперечить її прагненням членства у Євросоюзі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сербія заборонила фотовиставку в ОБСЄ про анексію Криму, Литва звинувачує Росію.