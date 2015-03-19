Сербія заборонила фотовиставку в ОБСЄ про анексію Криму, Литва звинувачує Росію

Про це повідомляє сайт МЗС Литви, висловлюючи своє розчарування даною забороною.

"Ми здивовані, що лідери ОБСЄ і головуюча Сербія не дозволили виставку в організації, яка має захищати права людини і норми демократії і верховенства права. Вперше в історії ОБСЄ заборонена виставка, яка покликана привернути увагу до грубих порушень прав людини", - сказано в заяві на сайті литовського МЗС.

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Посол Литви Чекуоліс заявив у зв'язку з цим, що вся організація не може бути заручником побажань однієї делегації - російської.

"Дискусія про злочини Росії проти України повинна бути відкритою і без цензури", - цитує Чекуоліса сайт МЗС Литви.

Раніше УНІАН повідомляв, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що за рік окупації Крим перетворився на півострів страху.