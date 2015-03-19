Сербія заборонила фотовиставку в ОБСЄ про анексію Криму, Литва звинувачує Росію
Сербія, що головує в ОБСЄ, сьогодні, 19 березня, заборонила відкрити у Відні фотовиставку про Крим, яку литовці та українці мали намір приурочити до річниці анексії Криму Росією.
Про це повідомляє сайт МЗС Литви, висловлюючи своє розчарування даною забороною.
"Ми здивовані, що лідери ОБСЄ і головуюча Сербія не дозволили виставку в організації, яка має захищати права людини і норми демократії і верховенства права. Вперше в історії ОБСЄ заборонена виставка, яка покликана привернути увагу до грубих порушень прав людини", - сказано в заяві на сайті литовського МЗС.
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Посол Литви Чекуоліс заявив у зв'язку з цим, що вся організація не може бути заручником побажань однієї делегації - російської.
"Дискусія про злочини Росії проти України повинна бути відкритою і без цензури", - цитує Чекуоліса сайт МЗС Литви.
Раніше УНІАН повідомляв, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що за рік окупації Крим перетворився на півострів страху.