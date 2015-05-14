В Ізраїлі вирішили замінити звичайні гранати на куленепробивні

Випробування нових гранат проводилися під час війни у секторі Газа влітку 2014 року, повідомляє Новое время із посиланням на Defense News.

Їх перевага полягає в тому, що вони стійкі до прямого влучання кулі. В ході бойових дій в анклаві був зафіксований щонайменше один випадок влучення кулі, яка застрягла у гранаті, не спровокувавши вибуху.

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Нова зброя відрізняється від звичайних гранат наявністю пошарового рознесення високочутливих ініціюючих та нечутливістю до ударів основних вибухових речовин.

Компанія Israel Military Industries виробила вже десятки тисяч нових гранат, як для ізраїльської армії, так і на експорт. У ЦАХАЛ IM26 отримала назву Эліраз на честь майора Эліраза Переца, який загинув у серпні 2010 року під час контртерористичної операції на кордоні із сектором Газа від розриву гранати після влучання кулі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль може стати союзником України і допомогти їй з високоточною зброєю.