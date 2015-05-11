Ізраїль може стати союзником України й допомогти їй з високоточною зброєю (відео)

Володимир Путін, ніби й не маючи жодної підстави, якось застеріг проти поставок летальної зброї в Україну державу Ізраїль.

Досі Ізраїль тримає нейтральну позицію щодо російсько-українського конфлікту. Але кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко привіз звідти відчуття, що все змінилося. І в України з'явився союзник.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Читайте також: Перемога України - комп'ютерна система визначила найкращий танк світу

Україні від початку війни бракує високоточної зброї, яка є в Ізраїлю. Військовий ескперт з Ізраїлю Володимир Янкелевич говорить, що Україна – досить серйозний виробник у військово-промисловій області. Але їй не вистачає сучасної ізраїльської електроніки.

Крізь те, що Україна переживає сьогодні, Ізраїль пройшов майже 70 років тому, самотужки виборовши свою незалежність. Ізраїльтян 1948-го, як і нині Україну, Захід підтримував переважно словами. Країна мала воювати проти численних арабських сусідів, у яких тільки танків було в кільканадцять разів більше. І так само, як для України, для Ізраїлю питання стояло руба – незалежність або небуття.

Ізраїль тримався якомога далі від конфлікту України з Росією. І, незважаючи на історичні збіги, про співпрацю у військовій царині можна було лише мріяти. Але раптово ситуація змінилася.

З'явилася проблема вартістю в мільярд доларів – ракетний комплекс "С-300". Росія вирішила поставити його Ірану – країні, що відверто називає знищення Ізраїлю ледь не своєю місією.

Читайте такожПутін "пояснив" Меркель, чому СРСР пішов на угоду з ГітлеромДля прагматичної ізраїльської "оборонки" військова співпраця з українським військово-промисловим комплексом видається ще й вигідним бізнесом. Ізраїль цікавлять танкові та авіаційні двигуни, пристосовані до умов пустелі. Україну - найкращі в світі технології захисту від постійних обстрілів артилерією та "Градами".