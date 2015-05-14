У Франції відбулася церемонія відкриття Каннського кінофестивалю

17:21, 14 травня 2015
Світ
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У французькому Канні учора пройшла урочиста церемонія відкриття одного з найпрестижніших кінофестивалів.

REUTERS

На відкриття 68-го міжнародного Каннського кінофестивалю з'їхалися зірки кіно світової величини. Перед тим як відправиться в Палац фестивалів, де проходила офіційна частина відкриття фестивалю і де глядачі і гості будуть дивитися представлені в цьому році картини, зірки традиційно пройшлися по червоній доріжці.

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Символом фестивалю в цьому році стала шведська актриса Інгрід Бергман, саме її фотографії зображені на постерах.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Каннський кінофестиваль розпочався 13 травня та завершиться 24 травня врученням головного призу - "Золотої пальмовової гілки", на яку в цьому році претендують 19 фільмів.

Ізраїльська телеведуча Хофіт Голан
Ізраїльська телеведуча Хофіт Голан /  © REUTERS
Італійська актриса Ізабелла Росселліні
Італійська актриса Ізабелла Росселліні /  © REUTERS
Китайська актриса Фан Бінгбінг
Китайська актриса Фан Бінгбінг /  © REUTERS
Британо-американська актриса Сієнна Міллер
Британо-американська актриса Сієнна Міллер /  © REUTERS
Американська актриса Наталі Портман з чоловіком Бенжаміном Мілльпьєдом
Американська актриса Наталі Портман з чоловіком Бенжаміном Мілльпьєдом /  © REUTERS
Французська актриса Софі Марсо
Французська актриса Софі Марсо /  © REUTERS
Кенійська актриса Люпіта Ніонго
Кенійська актриса Люпіта Ніонго /  © REUTERS
Французська актриса Фредерік Бель
Французська актриса Фредерік Бель /  © REUTERS
© REUTERS
Американська актриса Наталі Портман з чоловіком Бенжаміном Мілльпьєдом
Американська актриса Наталі Портман з чоловіком Бенжаміном Мілльпьєдом /  © REUTERS
Британська актриса Наомі Уоттс
Британська актриса Наомі Уоттс /  © REUTERS
Американська актриса Сальма Хаєк
Американська актриса Сальма Хаєк /  © REUTERS
Американська актриса Шарліз Терон
Американська актриса Шарліз Терон /  © REUTERS
Символом фестивалю в цьому році стала шведська актриса Інгрід Бергман
Символом фестивалю в цьому році стала шведська актриса Інгрід Бергман /  © REUTERS
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