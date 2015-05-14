У Франції відбулася церемонія відкриття Каннського кінофестивалю

На відкриття 68-го міжнародного Каннського кінофестивалю з'їхалися зірки кіно світової величини. Перед тим як відправиться в Палац фестивалів, де проходила офіційна частина відкриття фестивалю і де глядачі і гості будуть дивитися представлені в цьому році картини, зірки традиційно пройшлися по червоній доріжці.

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Символом фестивалю в цьому році стала шведська актриса Інгрід Бергман, саме її фотографії зображені на постерах.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Каннський кінофестиваль розпочався 13 травня та завершиться 24 травня врученням головного призу - "Золотої пальмовової гілки", на яку в цьому році претендують 19 фільмів.