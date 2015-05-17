Під Петербургом відкрили пам'ятник Путіну в образі римського імператора (фото)

Вчора, 16 травня, козача община відкрила пам'ятник президенту Росії Володимиру Путіну на своєму новому хуторі під селищем Агалатово (Ленінградська область РФ).

Про це повідомляє місцеве видання Невские новости.

Зазначається, що за задумом автора пам'ятника президент зображений на кшталт римських імператорів – в тозі, з гербом країни на медалі та з лавровим вінком. Вінок, правда, можна знімати, і козаки вирішили обійтися без нього.

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«Так він все ж таки наш, російський, а з вінком ну зовсім як римлянин буде», – зазначив отаман Андрій Поляков. За його словами, як тільки дозволять кошти, бюст зроблять удвічі більшим і на цей раз віділлють у бронзі. Поки що пам'ятник зроблений зі штучного синтетичного матеріалу. В майбутньому поруч із ним з'являться ще дві скульптури: пам'ятник загиблому козакові (прообразом для нього стане петербурзький козак Дмитро Сизиков, який загинув на Донбасі) і пам'ятник отаману "Всевеликого війська Донського" Петру Краснову.

Як зазначає DW.de ідея пам'ятника для Володимира Путіна виникла у Полякова після анексії Криму, яку він іменує "поверненням наших руських земель" і порівнює з падінням Берлінської стіни. Іншими варіантами зображення російського президента були Путін у військовій формі з пілоткою на голові, а також Путін в шапці Мономаха.

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У свою чергу, культовий виконавець шансону Стас Барецький, який несподівано з'явився на заході, так описав дії Путіна в Криму:

"Путін сам з 90-х, такий "браток", "віджав" Крим по-пацанськи і правильно зробив. У 90-ті так і робили – якщо у кого-то фірма стоїть, не працює або, навпаки, працює добре...", – сказав він.