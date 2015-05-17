Над Балтійським морем зник литовський літак Ан-2

Літак "Клайпедських авіаліній" "Ан-2", що летів зі Швеції (Гетеборга) до Литви, зник над Балтійським морем.

Заступник директора Адміністрації цивільної авіації (АЦА) Альвідас Шумскас сказав DELFI, що літак сільськогосподарської авіаційної компанії (займається розкиданням добрив на полях) летів з Гетеборга. У нього на борту були два пілоти, пасажирів не було.

Пілоти, за словами Шумскаса, були одними з найбільш досвідчених у країні, серед пілотів, які пілотують літаки такого класу. Останній раз пілоти вийшли на зв'язок вчора о 16.16. Після цього літак зник.

Зниклий літак шукали в море також уночі, проте нічого не знайдено. На зорі до військового пошукового корабля приєдналися вертольоти, пошуки були продовжені.

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Директор "Клайпедських авіаліній" Вікторас Шишняускас підтвердив, що зниклий в море "Ан-2" належить його компанії. У ньому були два пілоти, які, за його словами, були найбільш досвідченими литовськими пілотами, які керують літаками такого класу. Це були Адольфас Мачюліс і Альвідас Сельмістрайтіс. Обидва вони - пілоти з більш ніж 40-річним стажем.

"Не знаю, чи впав літак, чи здійснив посадку. Я вірю, що пілоти живі. Я думаю, що вони на літаку сіли на море. Я розумію, що літаки тонуть, але сподіваюся, що пілоти з нього вибралися. У них є плоти, вони професіонали. Рятувальники працюють, повинні їх знайти, адже сім'ї чекають своїх чоловіків. Навіть не хочу й думати про найгірший сценарій", - сказав Шишняускас.

"Знаю, що вони були в повітряному просторі Литви, що вийшли на зв'язок з Палангським аеропортом, а потім сигнал пропав. Може літак хтось збив, може щось ще. Але технічно він був у порядку. Найголовніше, щоб чоловіки були живі", - сказав директор.

У ніч з суботи на неділю, близько години ночі, Міністерство оборони повідомило, що 16 травня, близько 18 год. чергові Центру координування порятунку на морі отримали повідомлення Центру координування порятунку аеронавтики про те, що втрачено зв'язок з "Ан-2", який летів над балтійським морем.

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У район пошуків з Немірсети вилетів черговий вертоліт "Мі-*", ще один вертоліт вилетів з Каунаса. У пошуках взяли участь два військових рятувальних корабля Šakiai і Jotvingis (N42). У пошуках беруть участь і шведські вертольоти. Координуванням операції займається Центр координування порятунку на морі ВМС.

Також за допомогою у пошуках літака звернулися до Латвії.

"Поки ми чекаємо відповіді, чи допоможуть латиші. Вони також мають пошукові суди та літаки. До латишів звернулися, тому що, за нашими оцінками, через напрямок вітру, швидкість, об'єкт пошуку повинен наближатися до зони, за яку в рятувальних операціях відповідає Латвія", - пояснив Бренцюс.

Представник Литовських ВМС капітан-лейтенант Бренцюс сказав, що чим довше йде пошук, тим менше надії знайти людей живими.

"Про те, як довго люди можуть вижити в морі, ми вирішуємо з того, якими інструментами вони були оснащені. Ми знаємо, що у них були рятувальні жилети, гідрокостюми, гумовий човен. Але ми не знаємо, чи був у них час, щоб ними скористатися. Таким чином, ми не знаємо, чи вони в човні і дрейфують, або у воді. Ми не знаємо, що це за гідрокостюми, захищають вони від холоду. Я можу тільки сказати, що це операція з пошуку живих людей", - сказав Бренцюс.

Тому, сказав він, пошуково-рятувальна операція триватиме, доки не знайдуть людей, або до тих пір, поки існують теоретичні шанси знайти їх живими. Однак рахунок йде на години, а не дні.