В Іспанії військово-транспортний літак впав на завод Coca-Cola (фото)

15:15, 09 травня 2015
Світ
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оновлено

Військово-транспортний літак Airbus A400M розбився на території заводу компанії Coca-Cola в Іспанії.

@JesusMorenoFM

На борту могло бути сім людей, повідомляє Airlive.net.

Через аварію зачинено аеропорт Севільї.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой підтвердив факт аварії. Він також зазначив, що на борту літака перебували 8-10 людей, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

airlive.net

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