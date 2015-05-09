В Іспанії військово-транспортний літак впав на завод Coca-Cola (фото)

Військово-транспортний літак Airbus A400M розбився на території заводу компанії Coca-Cola в Іспанії.

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