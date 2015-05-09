В Іспанії військово-транспортний літак впав на завод Coca-Cola (фото)
15:15, 09 травня 2015Світ
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Військово-транспортний літак Airbus A400M розбився на території заводу компанії Coca-Cola в Іспанії.
@JesusMorenoFM
На борту могло бути сім людей, повідомляє Airlive.net.
#airbus#A400M accidente en Sevilla , video. @A3Noticias@tve_tve@cuatro@laSextaTV@telecincoespic.twitter.com/IyMEEK7Fsp
— Alejandro Ortega (@SickoSeven) May 9, 2015
Через аварію зачинено аеропорт Севільї.
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой підтвердив факт аварії. Він також зазначив, що на борту літака перебували 8-10 людей, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.
airlive.net
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